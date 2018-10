Sergio Ibarra conversó con Mauricio Affonso en la previa del clásico ante Universitario de Deportes [VIDEO]

La llegada de Mauricio Affonso generó muchas dudas en inicio. Según las estadísticas, el delantero uruguayo - quién había paseado su fútbol por Uruguay, Argentina y Arabia Saudita - llevaba tan solo 27 goles en 5 años de carrera. La principal dolencia de Alianza Lima era la cuota de gol, sin embargo, los fríos números indicaban que sería difícil que Affonso pueda aplacar dicho término.

Pero el fútbol nuevamente vuelve hacer gala de su excentrismo así como de su secretismo: Affonso se convirtió en la figura indiscutible del once inicial de Pablo Bengoechea no solo por anotar goles (convirtió 6 en 11 partidos) sino también en ser el baluarte en la línea ofensiva, lo cual ha permitido que Alejandro Hohberg y Maximiliano Lemos, principalmente, puedan marcar.

Sergio Ibarra - entrenador de fútbol y ahora comentarista deportivo - entrevistó al '9' de Alianza Lima. Una de las consultas fue respecto a la prodigiosa técnica que tiene el 'oriental' para cabecear los centros enviados por Hohberg, Lemos y Cruzado.

"Lo mejoré en primera (la técnica para cabecear). Tuve un profe en Racing que sabía que no tenía técnica a pesar de ser un jugador alto. Fue él que me hizo quedarme día tras día de cada entrenamiento para mejorar la peinada y el cabezazo dentro del área. Estoy muy agradecido con él", reveló.

"Pienso que hasta el último día de carrera tienes cosas por mejorar. No soy tanto de reaccionar así (cuando falla ocasiones de gol) pero cuando no convierto me quedo con esa espina", añadió.

También se pronunció acerca sobre su favoritismo para con qué delantero admira: Édinson Cavani. "(Prefiero a) Cavani. Lo veo muy técnico y que se sacrifique mucho por el equipo. Es un goleador", explicó.

Finalmente, Affonso se vio en aprietos tras una cuirosa consulta por parte del 'Checho'. ¿A quién eliges? ¿Lemos u Hohberg?. "Me comprometés un poco con la pregunta. Son dos grandes jugadores que le están aportando mucho al equipo", concluyó.

EL DATO

Alianza Lima enfrentará a Universitario de Deportes este sábado en el Estadio Alejandro Villanueva a las 8:00 p. m., en un capítulo más del Clásico de los Clásicos.