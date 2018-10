Atlético Grau vs Manucci EN VIVO por los cuartos de final de la liguilla final de la Segunda División

La escuadra de Atlético Grau recibirá este jueves 1 de noviembre al conjunto de Manucci en el Estadio Miguel Grau de Piura a las 15:00 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por los cuartos de final de la Segunda División Profesional 2018, la cuál será transmitida por Libero.pe.

Los dirigidos por Gerardo Gutiérrez Gotelli buscarán doblegar a su rival de turno: llevan en esa condición 7 victorias consecutivas en donde, además, han anotado 24 goles recibiendo apenas 5 anotaciones. Su principal figura es el zaguero nacional Felipe Mesones, quién es el goleador del equipo con 12 anotaciones.

El juvenil de 20 años es una de las gratas apariciones por parte del equipo del Norte, quién, además, posee en su plantilla a experimentados como Anthony Lavalle (ex Alianza Lima), William Chiroque (ex Cienciano) y Jesús Cisneros. No podemos olvidar la presencia de Josué Rodríguez, quien viene la pólvora encendida tras anotar en la última fecha del torneo ante la César Vallejo.

⚠⚽ ¡Atención albos! La venta de entradas inicia mañana 31 de octubre en la Casa Alba. Desde las 2:00 p.m. asegura con anticipación tus entradas para este importante partido. ¡Todos somos Grau, a llenar el Miraflorino! ⚪❤ ¡Ahora Grau!#PatrimonioDePiura #RumboAlCentenario pic.twitter.com/d05dV2cgnq — Club Atlético Grau - Oficial (@Grau_Oficial) 30 de octubre de 2018

Por su parte, José Soto apelará a la experiencia de Antonio Meza Cuadra, así como la del mediocampista argentino Marcelo Pappano así como la de Renzo Sheput, Jossimar Vargas, el colombiano José Cuero, Osnar Noronha y Mario Tajima.

Vienen de igualar 1-1 ante el líder César Vallejo en condición de visita. Es un equipo con bastante oficio. De aprovecharlo, sería una gran ventaja. No obstante, en la portería, "Pepe" sorprendió al consolidar al joven guardamenta Pedro Díaz, quién a sus cortos 20 años, ha sabido ganarse el titularato por encima de la veteranía de Manuel Heredia.

¡EL ASCENSO LO JUGAMOS TODOS!

⚽ Cuartos de Final: @camannucci vs @Grau_Oficial

📅 Domingo 04/11

⏱️ 3:30 pm

🏟️ Mansiche

💶 Popular S/ 12

💶 Oriente S/ 20

💶 Occidente S/ 35

💶 Butaca S/ 45



Venta de entradas desde

el viernes en Jano's de Jr. Pizarro y Las Jabitas Chicken. pic.twitter.com/sG7sc8uw4R — Club C.A. Mannucci (@camannucci) 31 de octubre de 2018

PROBABLES ALINEACIONES DEL ATLÉTICO GRAU VS MANUCCI

Atlético Grau: Jesús Cisneros; Víctor Labrín, Axel Sánchez, Anthony Lavalle, Luis Benites, Felipe Mesones, Gino Navarro, Nelson Roque, Ronny Torres, Adibe Somadina, Josué Rodríguez.

DT: Gerardo Gutiérrez.

Manucci: Pedro Díaz; Diego Otoya, Joaquín Lencinas, Andres López, Ricardo Lagos; Erick Coavoy, Karl Fernández, José Cuero, Marcelo Pappano, Rafael Montes, Antonio Meza Cuadra.

DT: José Soto.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL ATLÉTICO GRAU VS MANUCCI

Fecha: Jueves 1 de noviembre de 2018

Hora: 15:00 hora peruana.

Escenario: Miguel Grau de Piura.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE ATLÉTICO GRAU VS MANUCCI?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Atlético Grau vs Manucci. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.