Segunda División: programación de los duelos de vuelta por cuartos de final del Torneo de Ascenso

Este domingo se disputarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de los 'Play-Offs' de la Segunda División, los cuales permitirán definir a los equipos que acompañarán a César Vallejo en las semifinales. Conoce la programación a continuación.



Todos los partidos se disputarán el domingo 4 de noviembre a las 3:30 p.m. (hora peruana). El duelo de mayor renombre será el Cienciano vs Alianza Atlético en Cusco. En la ida, ambos conjuntos igualaron 1-1.

En tanto, la jornada de Segunda División tendrá el atractivo encuentro entre Carlos A. Mannucci y Atlético Grau, que quedó empatado 1-1 en Piura.



Finalmente, Juan Aurich buscará hacer valer su ventaja por 3-1 sobre Unión Huaral obtenido en la ida para asegurar su clasificación en Huaral.

Es importante recordar que Libero.pe transmitirá en vivo los partidos de la Segunda División a través de su señal en Facebook.



Cuartos de final de Segunda División



15:30 Sport Unión Huaral vs Juan Aurich

Estadio Julio Lores Colán (Huaral)



15:30 Cienciano vs Alianza Atlético

Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco)



15:30 Mannucci vs Atlético Grau

Estadio Mansiche – Trujillo – La Libertad