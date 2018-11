FIFA recuerda la emotiva clasifiación de la Selección Peruana al Mundial México 1970 [VIDEO]

Uno de los recuerdos mejor guardados por la selección peruana se dio en la mitológica Bombonera de la capital argentina, Buenos Aires, aquel 31 de agosto de 1969, la Blanquirroja hacía historia en ese entonces con un cotejo para el recuerdo frente al durísimo 'seleccionado albiceleste'.

La clasificación rumbo a México '70 fue bastante compleja ya que Conmebol había armado tres grupos, donde el ganador en cada serie se clasificaba directamente al cotejo FIFA. Perú figuró por esas épocas en el Grupo 1 junto a la recordada Argentina y Bolivia. En la última fecha 'La Blanquirroja' chocaba ante la selección de Roberto Perfumo y los 'ches' estaban urgidos de triunfo porque si no se quedaban fuera.

Oswaldo Ramírez abrió la cuenta para nuestra selección, empatando para Argentina, Albrecht, después de dos minutos 'Cachito' volvió a marcar y eso significó una sentencia para el cuadro 'Celeste y blanco'. Rendo rápido puso el 2-2 en el minuto final, pero no les alcanzó y creó la historia de 'La Bombonera y Perú en 1970'.

Todo esto sería un recuerdo fantástico si es que se hubiese dado el 31 de agosto, pero lo traemos en mención debido a que FIFA mediante su cuenta principal de Twitter recordó este momento con mucha nostalgia: "El día que la Selección Peruana logró la clasificación a la primer Copa del Mundo en 1969, con un empate 2-2 ante Argentina ganó el boleto para México 1970. Antes había estado en 1930 pero consiguieron ello por invitación del organizador".

EL DATO:

Oswaldo 'Cachito' Ramírez ganó la Copa América con Perú de 1975.

