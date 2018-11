Beto Ortiz a Ricardo Gareca: "Absténgase de opinar sobre los problemas judiciales y políticos de nuestro país" [VIDEO]

El periodista Beto Ortiz fue enfático entorno a las declaraciones del entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, durante la última conferencia de prensa que brindó en la previa de los dos amistosos que sostendrá la 'Bicolor' ante Ecuador y Costa Rica. El cuestionamiento de Ortiz hacia Gareca refiere al matiz que le dio el 'Tigre' en el marco de los problemas políticos y judiciales que atraviesa nuestro país.

"Quienes escuchamos la conferencia de prensa que dio en los últimos días Ricardo Gareca, resultó algo sorprendente escucharlo - por primera vez - opinar sobre política. Es verdad que con su trabajo impecable, Ricardo Gareca se ha vuelto un héroe indiscutido para los peruanos, pero también es verdad que se trata de un ciudadano argentino, que está aquí contratado para dirigir un equipo de fútbol. Es curioso que haya decidido incursionar en la política", expresó.

"¿Los políticos no deberían de interferir en el deporte o los deportistas no deberían de interferir en la política? Es sorprendente que le haya dedicado tanto tiempo, de su conferencia de prensa, para hacer esta reflexión sobre el sistema legal peruano ¿no?. Es Gareca disertando sobre el Poder Judicial, sobre el debido proceso. ¿A quién se refiere cuando dice que todos estamos en la mira y si no nos cuidamos acabamos presos? ¿A Keiko u Oviedo? Da la impresión que es al segundo", añadió.

Ortiz pidió a Gareca abstenerse de declarar acerca de la realidad nacional. "Insisto, Ricardo Gareca es poco menos que un héroe nacional, pero, esta intervención, es por lo menos, insólita en un entrenador de fútbol. Porque eso es lo que el señor Gareca es: un ciudadano argentino contratado por la FPF para dirigir nuestro seleccionado nacional. Contratado, además, muy ventajosamente. Con un contrato millonario que se lo merece. Que gane el doble, si es necesario. Pero ese contrato porque lo firmó con el señor Oviedo no lo obliga, no lo estipula en ninguna de sus cláusulas, hacer el abogado del señor Oviedo", concluyó.