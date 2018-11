El pichanguero: la bicolor sigue concentrada en su preparación para los próximos amistosos

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. La Blanquirroja continúa su preparación y no descansa ni en domingo. Ayer, luego de entrenar en San Luis, el “Tigre” mandó a todos su pupilos al hotel de concentración. No hay espacio para el relajo, ni para que a alguien le pique el bichito. ¡Ájaaa! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Ayer los hinchas cremas hicieron la fiesta en el airport del Qosqo tras el triunfazo en el Garcilaso. Al ritmo de cánticos y banderolas, los angelitos alentaron a su plantel y juran que al final terminarán metiéndose por la ventana a la Suda. ¡Lo justo!

A la llegada del plantel merengue al Coco Chávez, los fanáticos también se alocaron. Sobre todo las féminas, quienes corrieron tras el Tanque Denis. El “che” luce sus canas con pana y elegancia y tiene su jale. Una flaquita que estaba con su gil de la mano ni bien vio al “9” se fue corriendo a abrazarlo. ¡Guaaarda!

En el puerto celebró el fin de semana su permanencia en Primera pero la directiva ya trabaja en la plantilla del año que viene. Desde ya me datearon que volarán a casi todos, apenas 5 del actual plantel se mantendrán, serán los más profesionales y los que aún no son tan tíos. La Misilera ya aprendió la lección y no quiere pelear otra vez el descenso. ¡Resucsa!

Hablando de baja, la gente de Huaraz ya asumió que jugarán Segunda el año entrante pero lo que no saben es que para empezar el campeonato primero tienen que parchar toooodas sus arrugazas, los cheques sin fondos y demás cabeceadas. Ojalá que el flamante presidente regional ahora sí sea consciente con sus obligaciones. ¡Ya pueeeees!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!