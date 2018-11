Prensa ecuatoriana preocupada el presente de la 'Tricolor' en la previa del duelo ante Perú [VIDEO]

La selección peruana volverá a la actividad este jueves 15 de noviembre pues enfrentará al combinado de Ecuador en un amistoso internacional a jugarse en el Estadio Nacional. El elenco visitante buscará reinvidicarse con su gente luego de un discutible rendimiento en su gira por el continente árabe donde perdió ante Qatar por 4-3 e igualó 0-0 con Omán.

Esto ha generado duras críticas para Hernán Darío Gómez. Es por ello que 'Bolillo' ha decidido convocar a los 'pesos pesados' para el duelo con la 'Bicolor'. No quiere más sorpresas y buscará afianzar el once titular que utilizará - en primera instancia - en la Copa América de Brasil 2019. Este panorama fue analizado por los periodistas de dicho país, quienes mostraron su preocupación por el actual rendimiento de la 'Tricolor'.

"Yo honestamente respeto los criterios del resto, pero yo si creía que mi equipo nacional (selección de Ecuador) necesitaba trabajo y partidos. El 'Bolillo' (Gómez) de hecho que necesita más tiempo con sus jugadores, más tiempo inclusiva para probar nuevos jugadores, entonces, no estoy en contra de la cantidad de partidos", refirió uno de los panelistas de Estadio TV.

"Lo que si presento cierta inquietud es el hecho de la calidad de los rivales que ahora vamos a tener. No es Perú no sirva, quizás demasiado apurado. Al 'Bolillo' le preguntaron porqué cambio tanto la convocatoria de los dos partidos anteriores. Si los rivales no hubiesen sido Perú y Panamá, de manera particular Perú, a lo mejor algunos de los nombres de las convocatorias anteriores se hubiesen repetido. Que era algo que 'Bolillo' quería hacer", añadió.

Por su parte, Raúl Avilés, ex jugador histórico de la selección ecuatoriana indicó que "Bolillo ya tiene delineado quienes son sus jugadores. Él está viendo el comportamiento del grupo, él sabe con quién va a jugar. Lo que está estudiando es el convivir del grupo. Un técnico de ese nivel es un psicólogo, un observador", detalló.