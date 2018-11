Cristian Benavente: "Me encontré más cómodo que en otras ocasiones" [VIDEO]

Ante Costa Rica, Ricardo Gareca le dio la confianza a Cristian Benavente para que integre el 11 titular. El ‘Chaval’ cumplió un buen partido, el mismo que fue elogiado por el técnico de la Selección Peruana. “Se erigió como un hombre importante”, señalaba.

Tras ello, Cristian Benavente se animó a responder los elogios de Ricardo Gareca. "Fue un partido en el que tuve tiempo para jugar, me encontré más cómodo que en otras ocasiones pero se puede mejorar. No me he sentido presionado".

En seguida, el ‘Chaval’ lamentó la derrota ante los ‘Ticos’, pero aseguro que este tropiezo servirá para mejorar. “El resultado no fue el que queríamos pero se puede aprender. El fútbol es así, a veces sale mejor, a veces peor pero hay que saber sobreponerse. Hubo un penal a Jefferson claro".

Finalmente, Benavente señaló que las palabras de Ricardo Gareca es algo ‘muy positivo’ que lo llena de confianza para seguir creciendo en su club y luchar por un puesto para la próxima convocatoria de fecha FIFA y lo que será la Copa América Brasil 2018.

DATO:

Cristian Benavente partirá en llas próximas horas a Bélgica para incorporarse a los entrenamientos del Charleroi.