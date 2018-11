Edwin Oviedo: “No voy a renunciar a mi puesto en la FPF porque soy inocente”

Envuelto en el ojo de la tormenta por no asistir a la audiencia a la que fue citado en Chiclayo, Edwin Oviedo presidente de la FPF reiteró su inocencia sobre las acusaciones que afronta por homicidio calificado y asociación ilícita en el sonado caso ‘Los Wachiturros de Tumán’, razón por lo cual se aferra a su cargo presidencial en la federación.

“Soy inocente de los cargos que me imputan. ¿O acaso por el hecho de ser investigado por la Fiscalía debo renunciar a mi derecho a trabajar? En 2014, la Fiscalía investigó a 60 dirigentes del fútbol peruano, incluido yo. Cuatro años después, se archivó el caso. ¿Acaso alguno de los investigados dejó de trabajar? No, porque se presume la inocencia. Ese es mi caso”, aseguró Oviedo a ‘La República’.

Además, la cabeza de la Federación Peruana de Fútbol responsabilizó a sus asesores por su inoportuno silencio cuando se empezó la emisión de la información en la que era gravemente señalado como autor de dos homicidios.

“Es verdad, hago un mea culpa. Debí responder a las acusaciones en su debido momento. Mi error fue no haber dado la cara. Mis asesores me habían dicho que con los comunicados o las grabaciones que hice, probablemente era suficiente. Pero ahora veo que no fue lo suficiente y por eso decidí hablar”, declaró Edwin Oviedo.

En cuanto a la acusación que atraviesa por supuestamente contratar al personal de seguridad que permitió el ingreso de los asesinos de Manuel Rimarachín y de Percy Farro -oponentes de la gestión de Oviedo en la azucarera Tumán- manifestó que no encontrarán nada que lo perjudique.

“Es falso. Reto a que demuestren que eso es así. El fiscal pidió tres meses más para investigar. Si el fiscal ya tiene los elementos, ya debería formular denuncia. Quiere decir que hasta el momento no tendría nada que corrobore su hipótesis. Y no va a encontrar nada porque no participamos en los hechos”, dijo Oviedo.

Finalmente negó rotundamente haber pagado económicamente o con otro beneficio al exjuez supremo César Hinostroza para ser liberado del mencionado caso. "Jamás le he dado un solo centavo. Jamás le he regalado entradas, ni para Rusia ni para los partidos de locales”, expresó el presidente de la FPF.