Edwin Oviedo: "No estoy amarrado con la FIFA"

Edwin Oviedo se encuentra en el ojo de la tormenta tras los recientes eventos en el ámbito político, donde fue involucrado. Sin embargo, el mandamás de la FPF, puso paños fríos al tema y negó vínculo alguno con los hechos de los cuales es acusado.

"Las imputaciones que se me atribuyen son falsas, soy inocente. Tenemos un proyecto que incluye la nueva Videna que va a inaugurarse en marzo, donde tendremos seis canchas de fútbol. No estoy amarrado con la FIFA, tenemos que adecuar nuestros estatutos a los de ella. Es un proceso de democratización que ellos lideran", declaró Oviedo a Perú21.

También, el ex dueño del Juan Aurich mandó una advertencia. "Si no se adecúan los estatutos, no se puede llevar a cabo una elección presidencial en la FPF. Eso concluye en 2019 y la FIFA confía en nosotros, hemos probado idoneidad. Quiero terminar las reformas y convocar a elecciones, para que estas sean más democráticas".

Juan Carrasco, de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo ordenó 24 meses de prisión preventiva para Edwin Oviedo. La razón sería que al presidente de la FPF se le acusa de liderar la organización criminal llamada “Los Wachiturros de Tumán”.