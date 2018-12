Giancarlo Carmona: "No sabemos qué nos pasó"

Melgar se encontraba con una ventaja de 3-0 contra Alianza Lima en Matute. Sin embargo, en el minuto 69 la situación cambió cuando en menos de 10 minutos los 'blanquiazules' marcaron tres tantos para mantener vivas sus chances de clasificar a la final.

Giancarlo Carmona, lateral del conjunto 'dominó' no tuvo palabras para poder explicar el empate tras una clara ventaja en el marcador. "Tuvimos minutos de desconcentración total. No nos pueden pasar estas cosas. Es inexplicable, no sabemos qué nos pasó", declaró el popular 'Barney'.

Además, el ex San Lorenzo fue crítico con el desempeño de su equipo y reconoció que ambos conjuntos mantienen la oportunidad de pasar a la última instancia. "Tuvimos 20 minutos terribles, y ellos nos empezaron a meter. La llave sigue abierta".

Alianza Lima y Melgar se enfrentarán por el partido de vuelta este jueves 6 de diciembre a las 8:00 p.m. en el estadio Monumental de la UNSA. El equipo que consiga la victoria accederá al duelo contra Sporting Cristal por el Campeonato Nacional.

EL DATO

Melgar clasificó a los play-offs tras conseguir el Torneo Clausura, mientras que Alianza Lima logró el tercer lugar en la Tabla Acumulada.