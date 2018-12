Pablo Bengoechea tiene la seguridad que Alianza Lima será finalista

Pablo Bengoechea, emocionado aún por la rebeldía de sus futbolistas para reaccionar e igualar un tres a cero abajo, precisó sin dudar que su plantel logrará su pase a la final en la ciudad de Arequipa ganando a Melgar. “Creo enormemente que vamos a estar en la final si es que no pasa algo raro. Estoy seguro. Este grupo está dejando en claro que defenderá la camiseta hasta la muerte”, señaló el entrenador de Alianza Lima.

Y añadió: “estoy agradecido con el jugador, ha demostrado tener vergüenza deportiva, este grupo no se entrega, pelea hasta el fin. Porque estando 3-0 abajo y quedando tres al fondo, fuimos al frente y así afrontaremos todo en Arequipa. Porque no me veo defendiendo, iremos con todo”.

Pablo Bengoechea espera que el club arequipeño no proteste la designación del árbitro como lo hizo en el primer compromiso. “Hay que ver lo que decida Melgar, qué árbitro le gusta, porque, de pronto se elige a uno y luego ellos lo cambian”, ironizó.

Y luego arremetió: “no tiene que salir un club a protestar, eso no es legal. no hay que cambiar, no hay que pasarse de vivo”. Por último, el “Profesor” dijo que su futuro en la institución está supeditad a lo que sienta en Uruguay al contacto con la madre. En Matute tienen toda la fe que ampliará su vínculo.