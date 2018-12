¡DUELO APARTE! Cienciano responde fuerte a Juan Aurich, tras denuncia por supuesto intento de soborno

A pesar que el torneo de Segunda División terminó, la polémica continúa. Y es que luego de ser señalado por supuesto intento de soborno al portero Exar Rosales, Cienciano emitió un comunicado para negar rotundamente a la acusación de Juan Aurich y advertir una demanda por calumnia.

En una extensa notificación, Cienciano estalló contra la dirigencia de Juan Aurich asegurando que la intención del club chiclayano es desmerecer la victoria de los cusqueños, lo cual -según aseguran- se consiguió de “manera correcta”.

“Cienciano rechaza categóricamente las maniobras extradeportvas del Club Juan Aurich mediante las cuales pretende cuestionar las autoridades de la FPF el logro deportivo que alcanzamos. El club niega que se encuentre vinculado a las supuestas conversaciones sostenidas con el jugador Exar Rosales”, expresa el comunicado.

Pero el ‘Papá’ no sólo se limitó a objetar la imputación en su contra, además recordó el reclamo que efectuó junto a César Vallejo por el incumplimiento de pagos del ‘Ciclón del Norte’. “Juan Aurich no debió participar en los partidos del play off del campeonato, al haber quedado acreditado por la propia ADFP por el incumplimiento de sus compromisos económicos”, afirma el ‘imperial’.

Finalmente, Cienciano manifestó que no se conformará con esclarecer los hechos ante la FPF, pues apelará al área jurídica para denunciar que el club está siendo víctima de calumnias y daños a su imagen. “Recurriremos a la Justicia Ordinaria para denunciar la afectación al honor, imagen, y reputación”, finaliza.

EL DATO

Juan Aurich presentó un reclamo ante la Comisión de Justicia de la FPF por intento de soborno, lo cual sería argumentado en un documento de siete páginas, audios y llamadas grabadas.