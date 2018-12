Gary Correa vuelve a casa: fichará por Universitario

Universitario se alista para armar un buen plantel con miras a la próxima temporada. Ya aseguran a la base y están ya por confirmar a los “jales”. Pero, ojo a esto, respetando el presupuesto que se reducirá considerablemente.

¿Va o no va Gary Correa? ¡Va! El habilidoso jugador se reunió ayer con la gente crema. Se habló primero de la operación a la rodilla para disipar dudas (no es nada grave) y luego de los detalles de su contrato.

Todo está acordado y salvo una catástrofe, Gary Correa será jugador crema en el 2019. Vuelve a casa. La duda pasa por cuándo anunciarlo, tomando en cuenta que aún tiene contrato con San Martín hasta fin de mes. Un detalle: los santos intentaron retenerlo, pero el presupuesto que manejan es muy austero.

¿Uno más? Ya que lo de Alberto Quintero todavía es duda, pues un día se avanza y al otro (como ayer) se retrocede, la administración decidió ir con todo por José Manzaneda.

El ex Municipal tiene una chance de Brasil, pero no avanzada, no es nada concreto. Lo de Alianza quedó ahí y lo de la “U” lo ve con buenos ojos. Principalmente porque lo pide directamente Nicolás Córdova.

Además, podría haber acuerdo en breve en lo económico y, por último, su llegada no estaría supeditada a la renovación o no de Quintero.