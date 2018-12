Pablo Bengoechea: "Hoy estamos felices porque los árbitros no vieron esa jugada pero era difícil" [VIDEO]

Alianza Lima ya está en la final del fútbol peruano. Los blanquiazules lograron sellar su clasificación desde los doce pasos y definirá al campeón del fútbol peruano en duelos de ida y vuelta ante Sporting Cristal. El DT Pablo Bengoechea habló en conferencia de prensa.

El técnico uruguayo comenzó hablando sobre el gol no cobrado a Christofer Gonzáles: "A mí me preocupa cuando los árbitros ven algo que no pasó, cuando no ven algo que sí paso lo entiendo perfectamente porque yo tampoco veo un montón de cosas. Muchas veces, cuando termina un partido, tengo que preguntar quién hizo el gol porque no veo bien por estar tapado. Hoy estamos felices porque los árbitros no vieron esa jugada pero era difícil".

Sobre los hechos de violencia ocurridos al término del encuentro ante Melgar, el DT de Alianza Lima agregó que "Respecto al tema de violencia, es lo que más nos preocupa más allá del resultado. Es obvio que queremos que sea un partido en paz y no pase ningún problema. Nosotros venimos de venir algo muy triste con Marina, nos comentan que hinchas de otro equipo le pegaron una paliza bárbara. Recién ha salido de la clínica y está con cortes en la cara y la boca hinchada. Es tristísimo, ojalá no ocurra ningún acto de violencia y el fútbol, que es un deporte tan precioso, elimine a esta gente".

Acerca del duelo que se viene ante los cerveceros, Bengoechea mencionó que "Si gana Cristal, podemos decir que llegamos cansados. Y si ganamos nosotros, Cristal puede decir que la inactividad influyó. Todo es excusa. El miércoles nos vamos a enfrentar dos equipos que han hecho muchos méritos para entrar a la final y por están en la definición. No se puede llegar más alto y no hay más partidos después de esta instancia, vamos a ver quién logra el objetivo máximo. Confiamos mucho en nuestro plantel y estamos muy bien".

Sobre su continuidad al frente del equipo blanquiazul, el DT oriental volvió a repetir que tiene asuntos pendientes en su país y que ya conversó con los dirigentes hace varios meses sobre ese tema y que ya conocen la respuesta.