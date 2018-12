Doña Peta: "Paolo Guerrero era como un hijo para 'Caíco'" [VIDEO]

"Desde Tumbes hasta Tacna, desde Pucallpa a la Gloria, los negros de La Victoria se van, porque Dios los llama", es una de las célebres frases dejada por el mítico Augusto Polo Campos, hincha confeso de Alianza Lima, en su gloriosa canción que inmortalizó con el nombre: "De La Victoria a la Gloria".

Un 8 de diciembre de 1987, un fatídico accidente enlutó no solo a una de las institución con mayor tradición e historia del Perú sino también a toda una nación. La herida dejada por los caídos en el mar de Ventanilla ha cicatrizado, pero aún hay dolor. Momento magro que nunca será olvidado: las nuevas generaciones necesitan saber quiénes fueron los mártires, de quienes se dicen, eran - también - las futuras estrellas de la selección peruana.

Uno de ellos era el portero de 33 años, Carlos González Ganoza, más conocido como 'Caíco'. El guardamenta estaba en la cúspide de su carrera: líder nato de la plantilla dirigida por Marcos Calderón también era dueño absoluto de la valla de la selección peruana, sin embargo, cuestiones de la vida que no pueden ser explicadas, quedó trunco ello. Un añadido que es 'Caíco' es hermano de Petronila Gonzáles, nada menos que la mamá de Paolo Guerrero.

"Él (José 'Caíco' González Ganoza), lo quería como si fuera un hijo (por Paolo Guerrero). Siempre estaba pendiente de él, desde chiquito. Jugaba con él, lo sacaba de mascota. Yo para mucho en su casa, el cariño era bastante para él", indicó en una entrevista para el portal de Alianza Lima, quién a su vez, se animó a relatar una anécdota.

"Un día se lo llevó chiquito, de un año a Paolo. Todavía estaba en pañales. Yo llegaba a su casa y él se iba al Revólver (club ubicado en el Rímac). Me dice 'Dámelo, siéntalo ahí'. Lo amarró en el carro. 'Ya te lo traigo'. 'No lo traigas tan tarde', le digo, porque no había tomado su biberón. Cuando mi cuñada lo llama, 'Caíco' responde 'ah, mi sobrino está tomando su Coca Cola y su bizcocho, está bien'", confesó.

Tras ser la consulta sobre si 'Caíco' incidió en el carácter de Paolo Guerrero, Doña Peta confiesa que sí. "Tiene bastantes cosas (Paolo Guerrero de Caíco). Una de ellas: ser humilde. Mi mamá nos enseñó. Hay que llevar las cosas con calma. No porque eres famoso se te suban las cosas a la cabeza. Todo 'centradito'. Muy poco renegaba 'Caíco'", desveló.

"Él (Caíco) fue el primero que le puso la camiseta de Alianza y lo sacó de mascota. De ahí, él (Paolo Guerrero) le tiene mucho cariño al Alianza. Desde que su tío Caíco le puso la camiseta de Alianza, él no se la sacaba. Tuvimos que comprarle otro juego. Uno le lavaba, uno le ponía, porque él quería estar así, bien vestido", concluyó.

EL DATO

El fatídico accidente causó un gran dolor a Paolo Guerrero y a la vez un gran trauma: el delantero nacional sufre de pánico para los viajes en avión.