Real Garcilaso le exige a Iván Santillán que regrese al Cusco a pesar que ya entrena con Veracruz de México

¿Qué pasó ahora? Al parecer, Real Garcilaso le estaría poniendo trabas a Iván Santillán para que juegue por el Veracruz de México, club con el que tiene un preacuerdo por dos temporadas e inclusive ya está entrenando con sus nuevos compañeros.

Según un informe de TV Perú Deportes, la directiva del equipo celeste le ha pedido al futbolista peruano que regrese al Cusco porque los Tiburones Rojos todavía no pagan una parte de la cláusula de salida que sigue pendiente.

La historia es así. El entorno de Santillán ya pagó 100 mil dólares a Garcilaso para liberar al jugador y acordaron que Veracruz debe cancelar la otra parte. El deportista se encuentra trabajando con los Tiburones, que hoy juega ante Mineros de Zacatecas por la Copa MX.

Los dirigentes mexicanos han solicitado plazo hasta el 21 de enero para hacer la transferencia del dinero, pero sus colegas imperiales no lo quieren aceptar. Están intransigentes y le han pedido a Santillán que vuelva para ponerse a órdenes del chileno Héctor Tapia.

El lateral izquierdo no está dispuesto a tomar el avión de retorno, pero corre el riesgo que Real Garcilaso no envíe el transfer al desconocer el acuerdo de palabra porque todavía no hay un documento firmado entre ambos clubes.