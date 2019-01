Jefferson Farfán censura a Magaly Medina y le prohíbe que hable de su vida privada [VIDEO]

Se asegura. Jefferson Farfán quiere cuidar su imagen como deportista, por eso no dudó en enviarle una carta notarial a Magaly Medina para que no hable de su vida privada en su regreso a la televisión a través de las pantallas de ATV.

La noticia la dio a conocer la misma conductora, quien lamentó la actitud de la “Foquita” pero advirtió que no se siente amedrentada.

"Antes que salga el programa al aire recibo una carta de un estudio de abogados que representa al nuevo 'influencer' de moda, al descubridor de Yahaira Plasencia: Jefferson Farfán”, contó Medina.

"Mientras él se la pasa de parranda con sus amigos, sus 'chupes', la gente que lo adora, su grupo de amigos. Yo, señor (Jefferson) Farfán, no soy de los periodistas que hace amistades con la gente a las que critica (...) Amenaza con enjuiciarme cuando no he hablado de él”, agregó.

La conductora calificó esto como “una conchudez” por parte del futbolista del Lokomotiv de Rusia que ayer viajó para sumarse a la pretemporada de su equipo.