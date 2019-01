Pedro Gallese afirma que falta poco para ser nuevo jugador de Alianza Lima [FOTO]

Alianza Lima está a la espera de Pedro Gallese. Y el portero peruano está a la espera de que se resuelvan algunos detalles para poder viajar a la capital peruana e incorporarse a la pretemporada en Chincha. Así lo confirmó el mismo cancerbero de Veracruz de México en su cuenta de Instagram luego de que le respondiera a un hincha 'grone' que está entusiasmado por su inminente llegada.

En los últimos días se conoció que Pedro Gallese está cada vez más cerca de ser oficializado por Alianza Lima como su nuevo jugador. Lo único que falta es una firma del presidente de Veracruz, quien estuvo de vacaciones y ya llegó el último lunes. De inmediato le llegarán los papeles para que de el último "sí".

Existe un reto que se está haciendo popular en las redes sociales que consiste en publicar una foto de cómo te veías hace 10 años y cómo te ves hoy. Pedro Gallese se animó a realizarlo y publicar en su cuenta de Instagram una fotografía cuando se le ve muy joven, con la indumentaria de la selección peruana y unos rulos que lo harían irreconocible al día de hoy.

En uno de los comentarios de la foto, un aficionado le pregunta de manera directa: "¿Vienes a Alianza o qué? No la hagas larga mano". La persona que escribió esto no se esperó a que tuviera una respuesta del mismo Pedro Gallese, quien aseguró que solo falta poco para viajar a Lima: "Se resuelven algunos temas y me tienen por allá. Un abrazo, gracias por el apoyo", escribió el portero peruano. Su fichaje parece ser inminente.