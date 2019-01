Sporting Cristal: Cristian le reveló a Roberto Palacios la razón por la que le dicen ‘Chorri’ [VIDEO]

El Club Sporting Cristal se arma para la temporada 2019, en la que disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores. El volante uruguayo Cristian Palacios se unió a los trabajos de pretemporada en La Florida y no solo ha generado mucha expectativa por su buen juego, sino también por llevar por apodo ‘Chorri’, al igual que el histórico jugador celeste Roberto Palacios.

Como era de esperarse, hubo un curioso encuentro entre los ‘Chorris’ en las instalaciones de Sporting Cristal, en la que conversaron sobre la chapa que comparten. En un video compartido por las redes sociales del equipo rimense se puede observar a Roberto y Cristian Palacios revelando de donde nació ese apelativo con el que son conocidos en su carrera deportiva.

“¿Por qué me decían el Chorri? Pues nací en el distrito de Chorrillos y, al no saber mi nombre, me decían el ‘chorrillano’... ya con el tiempo acortaron el apodo y ya pasó a ser ‘Chorri’”, explicó la recordad figura de Sporting Cristal. Luego fue el turno de Cristian, quien explicó rápidamente: “En las inferiores de Peñarol me presenté y ahí me dijeron que era Palacios como el peruano. Desde ahí me llamaron chorri”.

Finalmente, en el final del video, Roberto Palacios se encargó de darle la bienvenida a Cristian, deseándole los mejores éxitos en esta nueva etapa. “Llegas a una gran institución, nos vamos a encargar que tu estadía aquí sea muy linda. Nosotros queremos que te diviertas cuando juegues y nos hagas disfrutar a los hinchas de Sporting Cristal”, sentenció el ‘Chorri’.