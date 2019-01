Josepmir Ballón con un emotivo mensaje se despide de Sporting Cristal [VIDEO]

Una nueva oportunidad para poder emigrar se le presentó al que en su momento fue una pieza clave del mediocampo en la Selección Peruana de Fútbol, Josepmir Ballón tendrá una salida más en su carrera con 30 años, jugará en el fútbol chileno y competirá en la Copa Libertadores con Godoy Cruz, Olimpia de Paraguay y el mismísimo Sporting Cristal. Por eso en honor a su verdad, 'El Barbas' dejó un mensaje a todo el público rimense.

CARTA ABIERTA DE JOSEPMIR BALLÓN AL HINCHA DE SPORTING CRISTAL:

"Hola cómo están, muchos de ustedes saben el tiempo que tengo en el club, significa mucho Cristal para mí, es una institución que me abrió las puertas, me trató como mi familia y puedo hoy terminar un ciclo importante".

"Me deja sin poder describir con palabras todo lo que he logrado con Cristal en este corto tiempo, ha sido una decisión pensada, más que todo me sirve para apoyarme en este pequeño paso que voy a dar, espero que sea el mejor para mi familia y para mi carrera".

"Espero que sea solo un hasta luego, espero volver algún día, me voy de la institución con los mejores recuerdos tanto buenos como malos, pero sobre todo buenos. Porque estar aquí 4 años, jugar 3 finales y ganar 2, creo que es un balance bueno para la institución pero sobre todo para mi".

EL DATO:

Josepmir Ballón llegó a Sporting Cristal desde la Universidad San Martín, tras haber tenido un paso breve en River Plate.