Conoce a las empresas que dominan el mercado de jugadores de Universitario y Alianza Lima [VIDEO]

Nicolás Córdova y Gustavo Zevallos iniciaron una polémica sobre las empresas que representan a los futbolistas de los equipos más grandes del Perú: Universitario y Alianza Lima.

El gerente blanquiazul dijo que Alejandro Hohberg fichó por los cremas porque pertenece a Twentty Two, empresa que también representa al entrenador de la “U”.

Córdova no se quedó callado y señaló que Zevallos es un oportunista. Además, aseguró que José Manzaneda y Aldair Salazar, refuerzos aliancistas, pertenecen al staff de Tewnty Two.

Un reportaje de TV Perú Deportes reveló cuáles son las tres empresas que dominan el mercado de futbolistas de Universitario y Alianza Lima, con patrocinados inclusive en las divisiones inferiores. Ellas son la ya mencionada Twentty Two, AGREF y Redde.

El informe destaca la agresiva presencia de Twentty Two, liderada por el argentino Fernando Felicevich, quien es considerado como el rey del mercado de pases de Sudamérica, con ganancias anuales de aproximadamente 15 millones de dólares.

Twentty Two representa a las figuras chilenas Arturo Vidal y Alexis Sánchez, quienes en un solo día le hicieron ganar 5 millones de dólares gracias a sus ventas a la Juventus y Barcelona.

Esta empresa -que tiene oficinas en Chile, Argentina y Perú- ha captado también a varios futbolistas de la Selección Sub 20 como Jairo Concha, Brayan Velarde, Jesús Pretell, Jhonatan Bilbao, José Zevallos y Marcos López.

El año pasado, Twenty Two se vio envuelta en una extraña operación con Deportivo Municipal. El cuadro de la comuna presentó al arquero Zacarías López como refuerzo, pero nunca jugó en el Perú, sino que fue cedido a La Serena de Chile. Según la prensa mapocha, hicieron una maniobra para no pagar los derechos de formación al San Marcos de Arica, que había lanzado a la fama al portero mundialista Sub 17.

