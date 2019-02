Universitario de Deportes: Ítalo Regalado sería el nuevo refuerzo para el 2019

El mediocampista de Deportivo Municipal, Ítalo Regalado, sería el flamante refuerzo de Universitario de Deportes para la presente temporada tras la partida de Roberto Siucho al Guangzhou Evergrande, equipo de la Primera División de China.

Recordemos que la administración temporal tenía en carpeta a Luis Aguiar y Jorge Rodríguez. El 'Canario' partía con ventaja al ser del gusto de la dirigencia crema, sin embargo, Nicolás Córdova no aprobó su llegada. En cambio, el 'Japo' goza enteramente de la confianza del estratega sureño, pero el ex Peñarol no termina por convencer a la directiva merengue.

El CT de Universitario no quiere equivocarse en elegir al último extranjero. Analizaron a Luis Aguiar y al "Japo" Rodríguez y parece que ninguno convence. Admi insiste por el "Canario". DT vio opciones por su cuenta, pero imposibles para la U. Tras la "Noche Crema se definirá. pic.twitter.com/zjclSyxgmb — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) 2 de febrero de 2019

Ante este panorama, tres nombres nacionales manejan en Ate: Andy Polar (Deportivo Binacional), Rick Campodónico (UTC) e Ítalo Regalado (Deportivo Municipal). Este último tiene más chances de llegar a la plantilla liderada por Nicolás Córdova debido a sus buenas actuaciones en el Descentralizado 2018: en el caso del primero es muy difícil debido a que la dirigencia moqueguana pretende venderlo a una sustanciosa y el préstamo no parece ser una operación viable para ellos, mientras que Campodónico es la última opción.

Universitario: Una cosa es el extranjero que se piensa traer y otra el reemplazo de Siucho. El CT considera debería ser nacional. Libres no hay. Solo 3 opciones en el universo: Andy Polar (Binacional) Rick Campodónico (UTC) e Ítalo Regalado (Muni) Los 3 con contrato. pic.twitter.com/4AJzUuZpTL — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) 31 de enero de 2019

Lo de Ítalo Regalado todavía no es una propuesta formal de la U a Municipal. Tal vez más tarde o tal vez no avance. Es cuestión de esperar, pero es el nombre que saca ventaja entre las opciones de nacionales. https://t.co/F1ig2mLR7b — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) 1 de febrero de 2019

Este rumor toma fuerza tras la publicación de Eduardo Rabanal, lateral derecho de Deportivo Municipal y compañero de Ítalo Regalado. "No te vayas, chavo", fue el mensaje que escribió a través de su cuenta oficial de Instagram, dejando entrever que serían muy pocas las horas del mediocampista de 23 años con la 'Franja'. ¿Se dará?