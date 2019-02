Nicolás Córdova: "El nombre de Luis Aguiar es uno de los 150 candidatos que han llegado a mi WhatsApp" [VIDEO]

El técnico de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, indicó que la posible llegada de Luis Aguiar al elenco merengue viene siendo analizada por miembros de su comando técnico, así como por el Gerente Deportivo de la institución de Ate, Francisco Gonzáles.

No obstante, el estratega sureño dejó en claro que el 'Canario' fue ofrecido a tienda crema, más no pasa por un pedido expreso por parte de él. Eso sí, dejó en claro que no han lanzado ningún nombre a la directiva, pero que continúan en la búsqueda de un refuerzo para la plantilla que enfrentará la presente temporada.

"(El nombre de Luis Aguiar) Es uno de los 150 nombres que me han llegado a mi WhatsApp. Está siendo observado por las personas del comando técnico y analizado por Francisco (Gonzáles). No tenemos nada con nadie. Ha sido ofrecido, pero no es que haya sido pedido por nosotros. Hoy, nosotros no hemos pedido a ningún jugador, pero si nos pasamos la tarde viendo videos de jugadores", declaró en conferencia de prensa.

Recordemos que en Universitario de Deportes, además de Luis Aguiar, sonó la opción de Jorge 'Japo' Rodríguez, volante chileno de 34 años. Mientras que en el ámbito nacional se barajaron tres nombres: Andy Polar, Rick Campodónico e Ítalo Regalado.