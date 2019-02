Tomás Costa: "Kevin Quevedo ya agarró vuelo, sabe bien que puede hacer y lo que está mal" [VIDEO]

Tomás Costa llegó la temporada pasada por pedido de Pablo Bengoechea para darle un peso importante al medio campo de Alianza Lima, por sus características de juego y además la madurez como persona dentro del grupo que estaba comandando 'El Profe'. Todo esto lo destacaron en la institución 'blanquiazul' y por ello se quedará hasta final del 2019 pero ahora con Miguel Ángel Russo como entrenador.

Recordemos que la temporada pasada uno de los trabajos especiales que le dieron a Tomás Costa, fue mantenerse cerca a Kevin Quevedo para encaminar el presente del ex futbolista de Universitario de Deportes. Porque talento y fútbol al joven jugador le sobraban, pero algunas decisiones fuera de las canchas estaban condicionando su progresión profesional. Ahí es donde entraba a tallar 'Tomy'.

Por eso hoy en conferencia de prensa, 'El Señor Fútbol' contó detalles de su amistad con Kevin Quevedo: "A Kevin como que le costaba asumir la responsabilidad de lo bien que juega. Me intrigó mucho. Me acerque bastante a él y él a mí y logré que se suelte porque lo veía reacio a ese tipo de relaciones. No lo tomé como un trabajo pero sí como una responsabilidad porque veía que él tenía un potencial diferente a otros".

Añadiendo también que tiene una muy buena relación con el ‘compañero aliancista’ más proyectado hacia una futura venta: "Después se fue dando una amistad y Kevin Quevedo fue asumiendo la responsabilidad de un chico que juega muy bien, que está en Alianza Lima y que tiene un buen contrato. Que tiene que rendir como cualquier otro de los integrantes del plantel".

EL DATO:

Tomás Costa jugó en Europa por equipos como: Porto (Portugal) y CFR Cluj de Rumania.