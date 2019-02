Alianza Lima: Comando Sur y su pedido a la dirigencia por el fuerte calor

Lima viene siendo agobiada con duros golpes de calor de aproximadamente 27° a 30° grados promedio. No obstante, la sensación térmica impulsa esos números y obliga a tomar medidas, a fin de cuidar nuestra salud: este problema no le es ajeno a los hinchas que acuden a los estadios por la Liga 1 Movistar.

Es por ello que la principal barra organizada de Alianza Lima, Comando Sur, solicitó, a la dirigencia 'blanquiazul', tomar cartas en el asunto para prevenir la integridad de los hinchas que acudan al Estadio Alejandro Villanueva: actualmente, se rige la prohibición de uso de gorras y lentes.

"Así como ayer felicitamos al club por hacer respetar a los abonados, hoy le pedimos que vea la manera de gestionar un permiso para que se pueda ingresar con gorras y lentes al estadio, es inhumano estar expuesto al sol tanto tiempo y anticonstitucional la prohibición", expresaron a través de su cuenta oficial de Twitter.

Los miembros de Comando Sur pidieron no esperar algún incidente para recién reaccionar ante la inclemencia de la naturaleza, situación que se ha dado por nuestra irresponsabilidad en no cuidar el medio ambiente. "No esperen que ocurran problemas de salud con los asistentes para empezar a buscar una solución, la prevención también es parte de su trabajo. Saludos y ¡ARRIBA ALIANZA!", concluyeron.