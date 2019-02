Claudio Vivas sobre Alexander Succar: "Pertenece al plantel y es tomado en cuenta" [VIDEO]

El técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas, descartó la salida del delantero 'bajopotino', Alexander Succar, del plantel 'celeste' tras el interés de Universitario de Deportes de querer incorporarlo a su plantel para la presente temporada. Vivas explicó que su ausencia dentro de la nómina se debió a una lesión que arrastra desde el año pasado.

"(Alexander) Succar el día jueves tuvo una inflamación de la lesión que tuvo el año pasado. No estaba del todo bien para poder integrar la banca de suplentes. Decidimos desplazarlo. Pasó lo mismo con Revoredo. Cuando un jugador no está al 100% no es necesario arriesgarlo, cuando tienes un plantel y más aún chicos agazapados para poder ingresar", explicó en entrevista a Fox Sports Radio Perú.

La presencia de nuevos jóvenes valores que responden con creces a sus exigencias es una de las cosas que ha resaltado el entrenador argentino. Agradeció la visión de la directiva rimense para la conformación del plantel: dejó en claro que Alexander Succar no dejará La Florida.

"Hemos sufrido varias bajas, pero hay una buena conformación del plantel. Estoy muy contento porque los jóvenes responden. (Alexander Succar) está en el plantel y es tomado en cuenta. Es cierto que hay un interés por él, es un jugador buscado, pero yo lo considero. No ha estado en la nómina porque no está físicamente apto", indicó.