Alianza Lima: Leao Butrón le cumple el sueño a hincha con discapacidad que ansiaba conocerlo [VIDEO]

Sueño cumplido. Leao Butrón, portero y jugador referente de Alianza Lima,protagonizó un tierno momento durante el programa de televisión ‘En boca de todos’, donde fue invitado a conocer a Miguel Salinas, un joven de 17 años que deseaba con muchas ansías conocer al portero íntimo.

El joven trujillano ingresó a su corta edad a la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo y días atrás declaró que uno de sus sueños era conocer al portero de Alianza Lima, Leao Butrón.

El portero íntimo le regaló una camiseta autografiada por todo el plantel de Alianza Lima, además de asegurar su presencia en el encuentro de este domingo en el Estadio de Matute ante la César Vallejo por la fecha tres del Apertura de la Liga 1 Movistar.

El joven Miguel Salinas lleno de emoción agradeció este enorme gesto por parte de Leao Butrón: “La verdad que me siento muy contento por esta sorpresa, no esperaba esto y mucha gracias a todas las personas que me han sorprendido con estos detalles tan lindos”.