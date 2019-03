Christian Ramos confesó su peor temor tras salir de Arabia: "Pensé que me iba a quedar sin jugar" [VIDEO]

El defensor central de la selección peruana, Christian Ramos, llegó a nuestro país para ponerse bajo las órdenes de Jorge Pautasso, entrenador del FBC Melgar. Tras un proceso irregular en la liga árabe (Al-Nassr), la 'Sombra' decidió retornar al fútbol local en busca de la regularidad perdida en el continente asiático.

"Un nuevo reto y lo tomo de la mejor manera. Venía entrenando con mi club y me siento en las condiciones de poder jugar, pero eso no depende de mi. Estoy contento porque voy a volver a jugar. FBC Melgar está haciendo las cosas bien y eso es lo importante".

El futbolista de 30 años reveló que el técnico de la 'Bicolor', Ricardo Gareca, le pidió encontrar equipo para recuperar la continuidad, de lo contrario, su convocatoria para la Copa América podría peligrar.

"El profesor (Ricardo Gareca) fue a ver mi situación y la de André Carrillo. Me dijo que me busque un equipo, que tenía que jugar para competir con los demás para la convocatoria. Creo que el grupo está mentalizado para hacer una buena Copa América. Ir paso a paso, como siempre lo hemos hecho".

Finalmente, agradeció el interés de FBC Melgar e indicó que dará lo mejor por los colores 'rojinegros'. "Melgar me está dando la continuidad que yo quiero. Pensé que me iba a quedar sin jugar porque no habían opciones. Aparecieron ellos y me gusta la idea de que estén en la Copa Libertadores. Que sean protagonistas. Voy a 'matarme' dentro del campo por la institución y mis compañeros", concluyó.