Sport Boys: la respuesta de Jesús Álvarez a los hinchas que piden su renuncia de la "Misilera"

Sport Boys atraviesa uno de sus peores momentos desde que la actual Administración Temporal asumió la conducción del club, a mediados del 2016.

Sport Boys fue goleado a domicilio por Sporting Cristal (3-0) y toda la hinchada porteña solicitó de inmediato la salida del técnico Jesús Álvarez, quien enseguida envió una respuesta clara a sus críticos.

“No pasa por mi cabeza renunciar. Tenemos un tema de charlas del trabajo de la semana que se está realizando. Le entregamos información acerca del rendimiento. Creo que hay un equipo competitivo y que sale a proponer. Lamentablemente nos ha tocado con equipos representativos del fútbol peruano y que te marcan la diferencia en esos pequeños detalles...", fue la respuesta del técnico Jesús Álvarez en conferencia de prensa.

Eso sí, el DT de Sport Boys hizo un mea culpa por la tercera derrota consecutiva en la Liga 1 2019.

“Soy el único responsable de las derrotas. Creo que antes de iniciar el campeonato no queríamos estar en esta situación. Seguramente tenemos que ocuparnos. En el primer partido dimos una buena presentación, el segundo partido no me agradó mucho y este partido me agradó mucho el primer tiempo. Pequeños detalles que marcan la diferencia. Contra un equipo con la jerarquía de Sporting Cristal te marcan los errores que cometes. Producto de ello es que el rival se llevó un triunfo. El hincha está en todo el derecho de reclamar”, sentenció.