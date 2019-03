Felipe Rodríguez sobre su llegada a Alianza Lima: "Diego Guastavino me habló muy bien del fútbol peruano" [VIDEO]

El volante de Alianza Lima, Felipe Rodríguez, reveló haber recibido buenas referencias del fútbol peruano antes de su arribo. ¿Quién fue el encargado de 'apadrinarlo'? Diego Guastavino. El campeón con Universitario de Deportes en el año 2013 comentó a su 'compatriota' del buen juego que se realiza en el Perú.

"Tengo amigos que jugaron acá. Luis Aguiar, Gabriel Leyes, Diego Guastavino, Sebastián Fernández. Traté de hablar con ellos para que me digan un poco como era el país. Me llamó mucho el fanatismo que se vive y está bueno. Tenemos para darle una alegría", indicó en Gol Perú.

"'Guasta' me habló muy bien de Perú y me dijo lo competitivo que es. Fui compañero de Guillermo Rodríguez en México y de 'Chorri' Palacios en Uruguay. Pablo Lavandeira me envió un mensaje cuando se enteró que llegaba. Eso es lo bonito del fútbol", agregó.

Rodríguez también agradeció el recibimiento de parte de sus compañeros de equipo. "Hablé con Aguiar y Leyes, Gonzalo (Godoy) me llamó, a pesar que no lo conocía, para ponerse a la orden cuando yo llegaba. Me trató muy bien. El mismo Mauricio y Tomás, quienes me dieron una mano. Te llevan a distintos lugares a conocer. Muy agradecido", mencionó.