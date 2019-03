Alianza Lima vs Cantolao EN VIVO: Gianfranco Labarthe define a placer para el 1-0 contra Leao Butrón [VIDEO]

El delantero experimentado; Gianfranco Labarthe, apareció como una sombra dentro del área de Alianza Lima y con una sutileza puso el primero del partido para Academia Cantolao. Una excelente jugada del lateral Cabello por derecha y apareció solo el atacante.

Alianza Lima no tuvo precisión a la hora de marcar por su banda izquierda, generando espacios libres para que Cabello aparezca como una flecha y centre fácil a los pies de Gianfranco Labarthe. El ex delantero de Universitario de Deportes no se puso nervioso y finiquitó el primer tanto.

Generando una sorpresa completa en el 'Estadio Miguel Grau del Callao' porque Alianza Lima estaba siendo el equipo que dominaba el juego por completo, generando asociación en el centro del campo y algunos pases en profundidad para Ugarriza, Adrianzen y 'Felucho'.

Una buena sucesión de pases generó que Cantolao se ponga adelante en el marcador, Alianza Lima no encontró cómo cortar la progresión por derecha de 'El Delfín'. Aunque queda la polémica estará presente porque el desborde se dio en posición adelantada y esta jugada se debió haber paralizado.

EL DATO:

Gianfranco Labarthe fue campeón nacional con Universitario de Deportes en 2009.