Liga 2: Johan Sotil defenderá los colores del Santos FC de Ica

A sus 36 años, Johan Sotil quiere demostrar que aún está vigente. El volante no tiene pensado aún en colgar los chimpunes, y es por ello que, en la presente temporada, firmó por el Santos FC de Ica, equipo que estuvo muy cerca de llegar a la Primera División.

El último club que acogió al 'Cholito' fue Sport Loreto: con dicho club llegó a disputar 22 partidos en donde anotó 4 tantos en la Segunda División, ahora denominada Liga 2. No obstante, fue con el Cultural Santa Rosa - en el 2017 con quién se estrenó en la liga de ascenso nacional. Con el elenco de Andahuaylas no pudo sostener una regularidad importante: apenas jugó 8 juegos y no pudo anotar un solo tanto.

Recordemos que Santos FC de Ica disputó, el año pasado, la liguilla final para determinar los dos últimos ascenso que se otorgaban. Lamentablemente, para sus intereses, no pudieron acceder a la Primera División debido a que no pudo superar a Carlos A. Mannucci ni a Alianza Universidad de Huánuco, equipos que finalmente subieron a Primera División.

Ahora, ya instalados en la Liga 2, esperan que la habilidad de Johan Sotil pueda liderarlos a tentar la posibilidad de estrenarse en la principal división del torneo doméstico: los casi 20 años en el fútbol (debutó en el 2000 con Universitario de Deportes) podrían ser trascendentales para que el hijo del 'Cholo' Sotil pueda lograr el objetivo de los 'blancos' de Ica.