Leao Butrón explicó cómo es su relación con Pedro Gallese [VIDEO]

Fue durante su etapa juntos en la San Martín cuando Leao Butrón vaticinó que Pedro Gallese sería el próximo arquero de la Selección Peruana. El tiempo le dio la razón al "1". Lo que jamás anticipó el veterano portero sería que volvería a compartir vestuario con su excompañero y que le arrebataría el puesto de titular en el club de sus amores.

Pese a ello, Leao Butrón no se hace dramas y a sus 42 años quiere disfrutar de sus últimas temporadas como futbolista en Alianza Lima, la pasión que comparte con Pedro Gallese.

"La relación con Pedro Gallese es espectacular en el día a día. Inclusive cuando está con la Selección seguimos conversando, como lo es con Espinoza y Saravia", detalló Butrón a 'Alianza Lima Noticias'.

"Alianza es una familia y yo me siento muy contento, más allá de que luchemos un solo puesto, me siento muy contento de estar en el equipo. Cuando me toque lo voy a disfrutar, y cuando no apoyaré al equipo", abundó el veterano arquero.

Leao Butrón consideró que Alianza Lima está por encima de cualquier rivalidad o competencia por un puesto. "Me siento deseoso de jugar en algunas ocasiones, pero nunca he demostrado una mala actitud ante mis compañeros, ante esta instución que me ha tratado muy bien. No sé cuándo deje de jugar, si este año o el próximo, no lo sé, será hasta cuando yo lo decida. Pero la forma de retribuir eso al club es estando bien cuando me necesiten", sentenció.

EL DATO:

Leao Butrón ha tapado cuatro partidos en la presente temporadas con un balance de dos triunfos, un empate y una derrota con Alianza Lima.