Agustín Lozano: "El comando técnico de la selección peruana está al día en sus pagos" [VIDEO]

El último jueves la Asamblea General de Bases no aprobó los balances económicos de los años 2017 y 2018 que dejaron pérdidas de más de 55 millones de Soles y deudas con proveedores que superan los 30 millones de Soles. A pesar de este oscuro panorama, el presidente interino de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, señaló que la crisis financiera no está afectando a la selección de Ricardo Gareca.

"La auditoría forense no solo va a hacer un contraste de lo que ingresó se gastó correctamente, se ha solicitado un examen minucioso para ver si los gastos están en la administración correcta, si es que lo que se administró está dentro de los procesos legales.

"Una de nuestras prioridades es la selección mayor y los proyectos con nuestras categorías juveniles. Los comandos técnicos de la selección mayor y las selecciones juveniles están al día en sus pagos, no hay nada que puedan reclamarnos, no hay nada que puedan preocuparse y alarmarse", declaró a TV Perú.

Asimismo, Lozano le respondió a Tito Ordóñez, vicepresidente de la ADFP, quien aseguró en una radio local que el actual presidente de la FPF le comentó en una reunión su deseo de que la selección peruana pierda para así no pagar premios a los jugadores y comando técnico.

"Esas expresiones no son propias de una persona coherente e inteligente. El ser tolerante es no ser atrevido, no ser malcriado y no ponerme a la altura de la gente que habla ridiculeces o estupideces", manifestó.

Finalmente, el presidente de la Federación descartó haber tomado represalias contra el ex secretario general Juan Matute, quien fue despedido de la Videna luego de hacer pública una denuncia por presunta reventa de entradas sin conocimiento de los miembros del Directorio y sin el respaldo de la Conmebol, en un acto que fue calificado como desleal.

"A mi solamente me corresponde retirarle la confianza, retirarle la amistad, yo no soy nadie para sancionar, crucificar o fusilarlo, de eso se encarga la justicia divina y la justicia legal. Yo no tengo enemigos, pero si alguien se hace enemigo gratuito es problema de él".