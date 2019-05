¡Gran noticia! FIFA aceptó la candidatura de Perú para organizar el Mundial Sub 20 del 2021

25 May 2019 | 10:40 h

La Federación Peruana de Fútbol recibió una excelente noticia. La FIFA aceptó la candidatura de nuestro país para ser la sede del Mundial Sub 20 que se jugará en el año 2021. A través de su página web, el máximo ente del balompié reveló la lista de las asociaciones que competirán en busca de un sueño.

"Después de invitar a todas las asociaciones miembro (MA) a expresar su interés en presentar una oferta para organizar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2021, ocho asociaciones miembros respondieron antes de la fecha límite del 21 de mayo de 2019. Mientras que tres AM han expresado su interés en licitando individualmente, los cinco restantes desean proponer dos ofertas conjuntas, totalizando cinco ofertas potenciales", informó la FIFA en su plataforma digital.

RELACIÓN DE POSTULANTES

- Asociación de Fútbol de Bahrein, Federación de Fútbol de Arabia Saudita y Asociación de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos

- Asociación Brasileña de Fútbol

- Asociación de fútbol de Indonesia

- Federación de Fútbol de Myanmar y la Asociación de Fútbol de Tailandia

- Asociación Peruana de Fútbol

Asimismo, la FIFA señaló que de conformidad con el resumen del proceso de licitación distribuido en abril a todas las MA, enviará todos los documentos de licitación y alojamiento a las MA que expresaron su interés el 24 de mayo. La fecha límite para presentar las ofertas es el 30 de agosto, se espera que el anfitrión sea nombrado por el Consejo de la FIFA en su reunión en el cuarto trimestre de 2019.

La Federación Peruana de Fútbol que preside Agustín Lozano considera que el próximo Mundial Sub 20 es una gran oportunidad para ratificar que el Perú puede ser anfitrión de grandes eventos deportivos como la Copa América 2004, el Mundial Sub 17 2005, el Sudamericano Sub 17 y los Juegos Panamericanos Lima 2019.

En la Videna hay la plena convicción que en esta oportunidad tendrán el tiempo suficiente y los recursos económicos necesarios para afrontar este nuevo reto en un año muy especial: El año del Bicentenario de la Independencia del Perú.

EL DATO:

Los jugadores que participaron en el campeonato Sudamericano Sub 17 serán la base de la próxima Sub 20. Volveremos a ver en acción a figuras como Yuriel Celi, Massimo Sandi, Kluivert Aguilar, José Racchumick, Óscar Pinto, entre otros.