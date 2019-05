Joyce Conde: "No aproveché mi oportunidad en Universitario" [VIDEO]

Joyce Conde anotó un golazo el último fin de semana en el Callao, en el triunfo 1-2 de Alianza Universidad sobre Sport Boys. El espigado delantero de 27 años recordó su paso por Universitario de Deportes y elogió a Juan Reynoso, quien lo hizo debutar en el fútbol profesional en el 2009 cuando era una de las promesas del cuadro crema.

"El profesor Reynoso es un técnico que marcó mi carrera, uno más joven no aprovechó la oportunidad como debió ser. La U es parte de mi crecimiento, de mi madurez, hoy soy un futbolista totalmente distinto, estoy siempre agradecido con la U y de los equipos que me tocó defender, hoy me debo a Alianza Universidad y estoy contento", señaló a TV Perú Deportes.

🎥 Y pensar que Joyce Conde le iba a dar de comer a @Universitario según palabras de Juan Reynoso. El 9 reconoce que no aprovechó su oportunidad y dijo que antes de los partidos mira videos de Emmanuel Adebayor... 👀 pic.twitter.com/3CpE8lOjrp — Marco Giovanni Cabrera 🇵🇪 (@marcogiovannic) 26 de mayo de 2019

"Alianza Universidad me ha dado la oportunidad de volver al fútbol profesional, ascendí con ellos, la dirigencia viene haciendo un trabajo bien planificado, con una estructura del equipo del año pasado, hay que mantenerse que es lo más difícil", agregó.

De otro lado, el atacante reveló a qué futbolista admira y confesó que antes de los partidos observa sus videos para motivarse: "Me gusta mucho un delantero que está jugando en Turquía, es Emmanuel Adebayor, que también estuvo en la Premier League, siempre lo tomo como referencia y antes de los partidos veo sus jugadas y sus goles", manifestó.