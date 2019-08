Paulo Gallardo: El goleador y promesa de Sporting Cristal que dejó el fútbol por la religión

Sporting Cristal acaba de perder a uno de sus mejores proyectos a futuro. El joven delantero de 18 años Paulo Gallardo decidió romper su contrato profesional con el club celeste para dedicarse a la religión mormona.

El futbolista explicó su decisión asegurando que le seduce la idea de viajar para predicar el evangelio de Jesucristo para que desarrollen un testimonio de La Biblia y El Libro de Mormón. A partir de este momento, Paulo Gallardo es un misionero más.

"El domingo es el día para adorar a Jesús"

"Tomé la decisión de no jugar, ni entrenar los domingos, saldré a una misión por dos años", señaló el delantero al portal Fútbol de Menores Sports. "Yo mismo lo decidí. Desde el primer día que conocí la palabra quedé impactado por el poder que tiene para levantar a una persona de todas sus dificultades, y poco a poco, fui entendiendo muchas verdades", agregó.

Gallardo señaló que un día recibió a los misioneros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días "y ellos me enseñaron a conocer mejor a Cristo, a desarrollar más mi fe y hacer con aquello que deciden creer en él".



"Decidí bautizarme y desde ese momento todo sucedió muy rápido: firmé contrato profesional, debuté en primera división y marqué un gol; en la iglesia creemos que el domingo es el día para adorar a Jesús recordando su resurrección", manifestó.

Agradecido con Sporting Cristal

Paulo ha sido goleador de la Copa Federación con la categoría 2001 de Sporting Cristal y su nombre ha estado en la lista de seguimiento de la Selección Peruana de las categorías inferiores. Según Gallardo, su entorno sabrá comprender la radical decisión que acaba de tomar.

"Siempre estaré agradecido por la formación que recibí, siempre entendieron mi forma de ser, y sobre todo, siempre buscaron mejorar el rendimiento de sus canteras. Los mejores entrenadores del país están allí, en Cristal.

Agradezco al comando técnico y a los jugadores del equipo profesional que me recibieron con los brazos abiertos, son un grupo humano espectacular, a mis compañeros de la reserva, que son mi familia y los quiero más de lo que se imaginan.

Agradezco a Dios por los padres que me dio, pero debo reconocer que les afectó muchísimo y les costó entenderlo; sobre todo a mi madre, pero sé que algún día lo entenderán. Me gustaría regresar al fútbol, tengo fe de que Dios me ayudará a tomar la mejor decisión".