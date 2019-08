Selección Peruana: Jugadores apoyan decisión de Paolo Guerrero

La no convocatoria de Paolo Guerrero provocó diversas reacciones en el hincha, que lo quería ver en la gira de la selección peruana por Estados Unidos enfrentando a Ecuador y Brasil.

El delantero optó por quedarse en Brasil para pelear con el Inter de Porto Alegre la Copa Libertadores y la Copa de ese país, y Ricardo Gareca accedió a su pedido.

Frente a ataques aislados que buscan desacreditar a nuestro goleador, sus compañeros en la 'blanquirroja' salieron a respaldarlo, en una muestra de respeto a su trayectoria y jerarquía.

Por tratarse del capitán y tener los galones bien ganados, varios elementos de la Bicolor lo apoyan “a muerte” y se lo hicieron saber a través de mensajes.

“Es entendible su decisión, para él es algo muy importante lo que se está jugando ahora mismo en su carrera”, dijo Andy Polo, quien esta vez no formará parte de los amistosos al no ser parte de la convocatoria.

Por su parte, Raúl Ruidiaz, indicó que respeta también la medida del capitán y que será el “profe” quien tenga la última palabra para elegir al “9” del equipo pues no se siente fijo.

La posición del grupo es una sola: todos están con Paolo, pues su lugar en el once titular del seleccionado no está en discusión ya que ese respeto se lo ganó en la cancha.

El goleador histórico de la Blanquirroja reconoció el esfuerzo que ha hecho el Inter y la paciencia que tuvo el club con él, y su pedido fue aceptado por el comando técnico de Gareca. Y, el hincha, debe apoyarlo.