Gonzalo Godoy se despide de Alianza Lima con emotivo mensaje en Instagram

Alianza Lima lima despidió a Gonzalo Godoy a quien decidió no renovarle contrato para la temporada 2020. El defensor uruguayo también le dijo adiós al club victoriano donde pasó tres temporadas , con un emotivo mensaje conmovedor para cualquier hincha blanquiazul.

Desde su cuenta de Instagram, Gonzalo Godoy le dedicó un extenso comentario donde habló de todo. Su nivel mostrado en los últimos meses, el título con Alianza Lima y la participación en la Copa Libertadores.

Instagram post de Gonzalo Godoy

Bueno que decir.. llegué en 2017 lleno de ilusiones a un equipo al que me dijieron q tenía la maldición y que nadie quería venir!! Incluso jodian con el "quino" que no sabía lo que era, ja hasta que me di cuenta y sentí esa maldición que era hermosa que es el equipo más grande del Perú y sobre todo que es pueblo!! Como lo dice la canción Alianza Lima es el Perú!! Ese año fue inolvidable porque se logró el campeonato que tanto soñamos y nadie lo creía por eso fue tan lindo siempre contra todo!! Fueron 3 años maravillosos donde viví muchas emociones mas buenas que malas,eso es lo importante!! Uno es autocrítico y en los últimos 3 meses no pude estar a mi nivel, de todas maneras me entregué al máximo para estar y terminar de la mejor manera.



Por suerte ustedes tienen memoria y siempre sentí el apoyo,como así también mis compañeros. Siempre crean en el equipo no hagan caso al exterior q esa energía no se transforme en energía negativa!! como dice la canción hinchada y jugadores hasta el final! Por mas q a muchos no les guste!! Miren primero,no repitan!! Creo que Alianza está donde debe estar peleando el campeonato y jugando a nivel internacional!!

Si me voy triste por algo, es q en lo único que no pudimos estar a la altura fue a nivel internacional pero eso nos es solo a nosotros sino a todo el Perú, pero este año hay una nueva oportunidad!! Lo lindo es que escuchas que muchos jugadores preguntan y quieren venir al club,cuando antes daban la espalda,esto es con lo que me voy con la sensación que Alianza está en donde debe estar, en la cima salud!!

Alianza está más allá de un jugador, un dirigente,alianza es corazón así que nada de tristeza ahora a alentar como un hincha más y sobre todo a sufrir como ustedes eso es lo más lindo xq cuando se gana se goza más !! Muchas gracias por los miles de mensajes, imposible contestar a todos,pero los leo solo agradecer al club, dirigentes, funcionarios, jugadores y sobre todo a la hinchada por estos 3 años maravillosos esto no es un adiós sino un hasta la próxima!!

¿Dónde jugó Gonzalo Godoy antes de llegar a Alianza Lima?

Gonzalo Godoy llegó a Alianza Lima el 2017 tras jugar en la temporada pasada en Sud América de Uruguay. Antes estuvo en Turquía jugando en Yeni Malatyaspor. También pasó por Ñublense de Chile. Debutó el 2007 jugando por Cerro de su país.

Con Alianza Lima logró el título del 2017 y los subcampeoantos del 2018 y 2019. Participó de tres Copa Libertadores.