Sebastián Enciso y su respuesta a Jean Ferrari: "No me ofreció contrato, a pesar de todo lo que yo di"

¡Qué novela! A pesar de que parece acabar la historia entre el joven delantero, Sebastián Enciso, sobre su fichaje por Racing, el ex Universitario ha declarado su malestar por no haber sido considerado como él quería en el club crema.

Hace poco Jean Ferrari comunicó a través de su cuenta en Twitter, el haber arreglado el problema de Enciso directamente con el director de menores de Racing. Así, publicó que es cuestión de esperar el retorno del delantero para ver de qué manera arreglan este asunto.

Listo, buena comunicación con el director de menores de Racing Miguel Gomis, ahora a esperar que el futbolista regrese y poder conversar con él y sus familiares, los representantes q lo llevaron tendrán q dar alguna explicación, acá hay un tema q rompieron, sobre todo el N 5 pic.twitter.com/17AP00LNPB — Jean Ferrari (@jferrari5) February 2, 2020

El triángulo amoroso entre los clubes y el atacante parece llegar a su fin. Sin embargo, para Enciso era una gran oportunidad que ahora no se aprovechará, por lo que declaró y dio su versión de los hechos.

“El señor Jean Ferrari no me ofreció contrato, a pesar de todo lo que yo di a Universitario, y sí lo hizo con otros jugadores del club. Me sentí lastimado y por eso tomé la decisión de irme a Racing de Avellaneda", señaló Sebastián Enciso a un medio local.

Además, el delantero también opinó sobre las declaraciones de Jean Ferrari, en las cuales el director deportivo de Universitario dio a conocer que Racing obró erróneamente al contratar al jugador sin avisar al club.

Voy a ser más específico, cuando a un futbolista menor de edad se lo quiere llevar club del exterior deberá solicitar el CTI (transfer internacional) y ese documento solo lo autoriza el club de procedencia, me parece q a los familiares los endulzaron y cayeron, una pena... — Jean Ferrari (@jferrari5) February 1, 2020

“Las reglas de FIFA dicen que, al no tener contrato, no estoy obligado a quedarme en Universitario. Tuve opciones de irme a Estados Unidos o a Argentina y opté por este último. Él está equivocado al decir que una transferencia es de club a club porque cuando el jugador no tiene contrato, es libre de ir a cualquier parte del mundo bajo la ley de patria potestad”, añadió el delantero.