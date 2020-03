Agremiación de Futbolistas: "No hay ninguna posibilidad de reducción de sueldos en el fútbol peruano"

La pandemia de Coronavirus ha paralizado la actividad deportiva mundial. El fútbol ha cerrado sus puertas y los diferentes clubes están sintiendo el impacto por la falta de ingresos.

En España, los jugadores del Barcelona han aceptado afectar el setenta por ciento de sus sueldos, en Alemania los futbolistas del Bayern Munich destinaron el viente por ciento de sus salarios.

La realidad en Europa

El asesor legal de la Agremiación de Futbolistas, Jhony Baldovino, explicó en diálogo con LÍBERO cuál es la realidad de los equipos del "Viejo Continente".

"Barcelona y Bayern Munich no están reduciéndose el sueldo. En España, cuando hay este tipo de situaciones, los clubes acuden al Ministerio de Trabajo y a partir de ese momento el Estado subsidia a los trabajadores. Esto es lo que ha hecho el Barcelona con los empleados del club, no con los futbolistas.

Este subsidio del gobierno español es básico elemental, por eso los jugadores del Barcelona han destinado el setenta por ciento de sus respectivos sueldos para cubrir el cien por ciento de lo que ganaban los trabajadores.

Lo que ha hecho el Bayern es que el veinte por ciento de sus sueldos está sirviendo para pagarles a los mil trabajadores que no están en planilla. Entonces, la situación que se vive allá no es la misma que se vive en el Perú, son realidades completamente distintas”, señaló Baldovino.

¿En Perú se puede seguir el modelo europeo?

El abogado de la SAFAP precisó que mientras en Europa los jugadores están terminando la temporada, en el Perú recién empieza. Además, la mensualidad de marzo ya ha sido pagada en la mayoría de clubes.

“Ellos están terminando la temporada. Ya recibieron ocho, nueve, diez meses de sueldos. Acá recién estamos empezando la temporada, por ahora no se ha tocado el tema de la rebaja de sueldos porque no es el momento y porque al día de ayer ocho clubes ya habían pagado marzo", agregó.

La televisión sigue pagando

Baldovino manifestó que otro tema que nos diferencia es que en el Perú la televisión sigue pagando a los equipos y dentro del presupuesto de los clubes, el ochenta a cien por ciento de la planilla está cubierta con los derechos de televisión.

“Grau por ejemplo no tiene derechos de televisión y ya pagó marzo a sus jugadores. Carlos Stein ya llegó a un acuerdo con sus jugadores para pagar un porcentaje de marzo ahora y el otro porcentaje dentro de quince días. Alianza Universidad también pagó marzo, de Llacuabamba tengo entendido que hoy les pagan todo marzo.

No todo lo que viene de Europa se tiene que copiar, allá tú puedes ganar un millón de dólares y te sirve para vivir un año sin cobrar el resto, pero qué haces cuando ganas cinco mil soles o seis mil soles. Imagínate una reducción a un chico que gana sueldo mínimo”, puntualizó.

"No hay ninguna posibilidad de reducción de sueldos"

La Liga 1 podría reiniciarse entre la segunda quincena de mayo y fines de mayo, la decisión será tomada una vez que el gobierno del presidente Martín Vizcarra levante el estado de emergencia.

Para Jhony Baldovino, este receso obligado por el COVID-19 será compensado con la utilización de las fechas destinadas para la Copa América y los clubes recuperarán lo que están dejando de percibir.

“El calendario aprobado de este año señalaba que los clubes no iban a jugar durante aproximadamente diez semanas porque el campeonato se paraba por la primera fecha doble de la Eliminatoria en marzo y luego paraba del 1 de junio al 20 de julio por la Copa América.

Después, en la próxima fecha doble de setiembre, se va a parar diez días más. Entonces, dentro del presupuesto de los clubes, hay diez semanas en las que no iban a recibir ni un sol de taquilla. El hecho que se les afecte quince días de marzo y quince días de abril me parece que es un mejor escenario al que tenían antes.

En junio van a poder recuperar el tiempo perdido por el coronavirus, esperamos que esto no se agrave y no siga avanzando. Hoy, al 31 de marzo, no hay ninguna posibilidad de reducción de sueldos, no veo por qué tendría que haber reducción de sueldos en el fútbol peruano”.