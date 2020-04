¿Por qué Kluiverth Aguilar dejó Sporting Cristal para jugar en Alianza Lima?

Kluiverth Miguel Aguilar Díaz es el nombre del futbolista peruano que está dando la vuelta al mundo tras fichar por el Manchester City de Inglaterra.

El defensa (lateral derecho) de apenas 16 años de edad dejó Alianza Lima para firmar por el cuadro ciudadano a cambio de 2.8 millones de dólares. Una cifra récord para el fútbol peruano.

Kluivert Aguilar asegura que solo estuvo a préstamo en #SportingCristal y que fichar por #AlianzaLima "fue la mejor decisión" porque él y su familia son hinchas blanquiazules. Firmó por 2 años y jugará en la reserva. pic.twitter.com/OJKS7kuo28 — Marco Giovanni Cabrera 🇵🇪 (@marcogiovannic) March 29, 2019

Aguilar apareció en vitrina en el Sudamericano Sub 17 que se jugó el año pasado en el estadio de San Marcos. En aquella época todavía defendía la camiseta de Sporting Cristal cedido por el Regatas Lima pero sorprendió a todos fichando por Alianza Lima.

La decisión levantó mucha polémica, sobre todo por las declaraciones del entonces técnico celeste Claudio Vivas, quien aseguró que el club victoriano había hecho un trabajo sucio.

“No me parece bien que se haga un trabajo sucio hablando a jugadores, mientras que nosotros hacemos lo imposible para formar promesas. Lo que está haciendo Alianza Lima no está bien por más que ellos digan que los jugadores no son nuestros o no tienen contrato.

Hay dos jugadores que están ahora en el Sudamericano sub-17 que pertenecen a Sporting Cristal; sin embargo, nos enteramos que ya firmaron por Alianza Lima. Son dos jugadores que a mí me interesa que formen parte de nuestro plantel”, disparó un ofuscado Vivas en conferencia de prensa.

En una entrevista con TV Perú, Aguilar reveló los verdaderos motivos que lo llevaron de La Florida a Matute. "Estuve a préstamo en Cristal y después, bueno me fui a Alianza Lima. La decisión la tomamos mi familia y yo y fue la mejor decisión". "Mi familia y yo somos hinchas".

Kluiverth Aguilar jugó en la Reserva de Alianza Lima y luego debutó en el primer equipo que era dirigido por Pablo Bengoechea. Disputó las semifinales del 2019 ante Sporting Cristal y la final de la Liga 1 Movistar ante Binacional. Este año jugó dos partidos de titular ante Ayacucho FC y Mannucci.