Kluiverth Aguilar: Así fue cómo Alianza Lima se lo quitó de las manos a Sporting Cristal 

Alianza Lima | “Es el primer jugador en la historia del fútbol peruano que es captado por un equipo de la magnitud y prestigio del Manchester City". Con estas palabras, Jaime Duarte, Jefe de la Unidad de Captación de Menores del cuadro victoriano, define la operación que permitió a los victorianos vender a Kluiverth Aguilar al poderoso Manchester City.

Kluiverth Aguilar ha permitido que el nombre de Alianza Lima vuelve a sonar fuerte por una venta luego de años (2013). Aunque los montos de la operación no son claros, y en algunos casos se habla de una cifra millonaria, lo cierto es que al juvenil de 16 años se le abre un futuro brillante ya que tendrá la oportunidad de seguir creciendo en uno de los clubes más poderosos del mundo.

En la medida que se adapte a la dinámica de entrenar bajo la tutela de un equipo top de la Premier League de Inglaterra, el ex integrante de la selección nacional que jugó el Sudamericano Sub 17 de Lima podrá concretar el sueño de emular a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, quienes, coincidentemente también salieron de Matute a Europa.

¿Alianza Lima le quitó a Sporting Cristal a Kluiverth Aguilar?

Sin embargo, qué tan cierto es que Sporting Cristal tuvo en sus manos a Kluiverth Aguilar y cómo así el joven futbolista terminó en Alianza Lima para luego ser transferido al Manchester City. Esta es una larga historia que, en su momento, generó la ira de Claudio Vivas, extécnico rimense.

“No me parece bien que se haga un trabajo sucio hablando a jugadores, mientras que nosotros hacemos lo imposible para formar promesas. Lo que está haciendo Alianza Lima no está bien por más que ellos digan que los jugadores no son nuestros o no tienen contrato", expresó Claudio Vivas a mediados del año pasado.

PUEDES VER: Kluiverth Aguilar y las geniales jugadas que fascinaron al City

Para esa época, Kluiverth Aguilar ya se había lucido en el Sudamericano Sub 17 realizado entre marzo y abril del 2019 en el estadio de San Marcos. Por ese entonces, vestía la camiseta de Sporting Cristal cedido por el Regatas Lima, el club dueño de su ficha. Finalmente, sorprendió a todos yéndose a Alianza Lima y generando la ira de Vivas.

En una nota exclusiva al periodista Marco Cabrera de Líbero, Jaime Duarte dijo que Vivas quedó “como un bobo” y aclaró lo que realmente pasó en esta operación que muchos consideran fue una “avivada” de Alianza para quedarse con Kluiverth Aguilar y arrebatárselo de las manos a Sporting Cristal.

"No me gusta ser mediático con temas de confrontamientos, pero sí me dolió porque (Vivas) habló de Alianza Lima. En ese momento sentí impotencia, pero yo no era la persona adecuada para llamarle la atención. Si él habla mal de Boca o River, en Argentina lo matan, acá no. Él (Vivas) recibió órdenes y fue utilizado porque no conoce lo que es menores, lo hicieron pasar como un bobo”, refiere el “Chiquillo”.

Duarte agrega que: “Kluiverth Aguilar, en febrero del 2019, ya había firmado con Alianza Lima por intermedio de su padre, y todo ya estaba finiquitado en noviembre del 2018. Yo jamás convencería a un chico sabiendo que pertenece a un club. Kluiverth era de Regatas, jamás perteneció a Cristal. Entonces, fue mentira que en pleno Sudamericano lo hayamos llevado. Cómo va a firmar por Alianza si está en Cristal, ¿está claro no? cuando un chico firma es hasta los 18 años y él tenía 15".

Aclarado este punto y cambiando de tema, Jaime Duarte también contó por qué no aceptó la oferta de Ernesto Arakaki para llevárselo a la Federación Peruana de Fútbol. "Sí, hubo una propuesta, pero primero pondero el trabajo de Ernesto, impresionante, con poco hizo mucho, asentó muchas bases. Yo estoy en un área que me gusta mucho porque soy un entrenador de menores que no está en un solo equipo, ahora estoy para todos y como anécdota te digo que antes de dirigir al primer equipo en Argentina, dos semanas antes estuvimos asistiendo al primer entrenamiento de la categoría 2013, chicos de siete y ocho años y a las dos semanas estaba dirigiendo al primer equipo. Esa misma tarde que instalamos la 2013 en el colegio Mariano Melgar, en la mañana había ganado la Sub 18 y yo la estaba viendo, entonces eso es mi vida, estar con el equipo profesional, estar con la Reserva, estar con los niños, es una bendición estar en todo el club, me gusta el puesto donde estoy y siento que me puedo desarrollar mucho más. Sigo capacitándome, sigo estudiando. Evalué la propuesta de la Federación, por supuesto que me hubiera gustado trabajar con Ernesto porque lo aprecio y él a mí también, es más, yo he sido su profesor, pero iba a ir en otro cargo a la Federación y siento que todavía tengo un techo muy alto en la captación de menores", explicó.