Campeón con Binacional: "Uno de mis sueños es jugar en Universitario"

Deportivo Binacional logró el título nacional del 2019 y estaba claro que muchos de sus futbolistas serían pretendidos por clubes con mejor respaldo económico y una prueba fue la partida de Donald Millán a Universitario.

El "Mago" dejó Juliaca para cumplir su sueño desde cuando llegó el fútbol peruano: jugar en Universitario, sin embargo no fue el único futbolista que buscó salir de Binacional.

Yorkman Tello era otro pero su situación estaba más complicada. Incluso fue ofrecido a la directiva de Universitario después de haber logrado el título nacional en Matute frente a Alianza.

¿Qué pasó? Universitario no accedió a la compra del jugador y por esta razón Yorkman Tello continuó en Deportivo Binacional disputando la Copa Liobertadores.

Al respecto, el actual capitán de Binacional señaló que algún día cumplirá su sueño de vestir la camiseta de Universitario.

"Me formé en Universitario a los 16 años, compartí entrenamientos con Nolberto Solano y con el negro Galván, no pude debutar, es una espina que tengo clavada y me gustaría quitarmela. Uno de mis sueños sería jugar en la U", señaló Yorkman Tello en una transmisión en vivo.

La información | Mario Benítez