La situación económica de Universitario por el Coronavirus: ¿habrá reducción de sueldos?

Pese a contar con un mejor plantel que demanda mayores costos en remuneraciones y logística, en Universitario no tuvieron problemas en cancelar las mensualidades de marzo a sus futbolistas.

Sin embargo, a raíz del Coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país, el fútbol peruano tuvo que ser paralizado hasta nuevo aviso. ¿Cómo hará entonces Universitario para solventar los salarios del plantel en abril y en adelante? ¿Habrá una reducción de sueldos?

Por ahora no hay noticias y lo explicó el técnico Gregorio Pérez que se encuentra en Uruguay cumpliendo la cuarentena junto a su familia.

"Nosotros somos conscientes de que hay una gran preocupación en el club, pero no tengo información sobre el tema de la reducción de haberes, no me lo han manifestado y tampoco a ninguno de los futbolistas con los que tengo contacto una vez por semana", señaló el técnico de Universitario en dialogo con el programa Uci Deportes.

Con estas declaraciones del "Maestro" Pérez dejó en claro que en Universitario aún no existe la decisión del recorte salarial. Eso sí, no se descarta que en los próximos días la Administración tome otra decisión.

"Nosotros nos comunicamos con la nueva administración, aunque no conozco personalmente a ninguno de las personas. Hay una comunicación con el señor Francisco Gonzales, quien es uno de los intermediarios de cumplir con los haberes que han correspondido en estos meses y lo han hecho con mucha puntualidad. No puedo decir más sobre el tema porque estamos en una situación que todo el mundo conoce, en donde nosotros fuimos contratados por la otra administración y ahí hay o existió un problema que es ajeno a todo lo nuestro", agregó el experimentado Pérez.