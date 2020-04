"¿Mazamorra, yo?" Diego Penny responde a Farfán: "Yo salí más veces campeón que tú"

Diego Penny no pierde el hilo a los trabajos a pesar de la cuarentena que decretó el estado por Coronavirus con el objetivo de volver fortalecido en lo físico cuando se reinicie la Liga 1. El guardameta contó en exclusiva para Líbero detalles de sus enfrentamientos en menores con Jefferson Farfán luego de que este lo calificara de manera jocosa como "mazamorra" o "mazamorrón" cuando sostuvo una transmisión en vivo vía Instagram con Paolo Guerrero.

Hace unos días Jefferson Farfán y Paolo Guerrero se juntaron vía Instagram para recordar historias de su niñez mencionando episodios de su categoría cuando enfrentaron a Diego Penny. "A Diego Penny lo tuve de hijo en menores y mayores, siempre lo vacunaba, era una mazamorra, un mazamorrón", mencionó la "Foquita". Por ello, el golero salió al frente para responder de forma amena y contar algunos pasajes de la historia que compartió en menores con las dos estrellas de la selección peruana.

"(Jefferson) Farfán es el jugador que más goles me hizo en menores, eso no lo puedo negar. Pero lo que no cuenta es que en las inferiores yo gané más títulos que él. Cuando yo estaba en la categoría '84, Sporting Cristal campeonó 5 veces y Alianza Lima con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero apenas en una o dos oportunidades. Eso es algo que no quiere Jefferson contar porque no le conviene", dijo el golero a Líbero.

Por otro lado, Diego Penny afirmó que en San Martín no se han visto afectados con reducciones de salarios. "A nosotros no nos han reducido el sueldo y no nos plantearon eso. Todavía hay posibilidades de retornar al campeonato. Los clubes que están reduciendo son aquellos irresponsables que toman el virus como excusa por su mala gestión. En San Martín estamos tranquilos".

Del mismo modo, Diego Penny contó detalles de los entrenamientos que realiza en plena cuarentena. "Desde que inició la cuarentena el comando técnico decidió distribuir los trabajos. Los miércoles tenemos video conferencia con un psicólogo deportivo que nos habla de dificultades o cada uno le puede escribir. En lo deportivo trabajamos de lunes a viernes. Estamos a disposición de lo que diga el Estado para poder volver".

EL DATO

Diego Penny y Jefferson Farfán fueron compañeros en muchos procesos con camiseta de la selección peruana.