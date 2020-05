Sport Boys: administrador Johan Vásquez confirma la reducción de sueldos para evitar crisis en el club

Mientras los futbolistas y el comando técnico de Sport Boys vienen elaborando un comunicado en señal de protesta frente a los dos meses de deuda, la Administración de Johan Vásquez respondió asegurando que el plantel tiene conocimiento que solo podrá cancelar el 65 por ciento de los sueldos.

"Veníamos de dos años bastante difíciles pero nos hemos ido adaptando poco a poco, no nos sobraba nada pero estábamos tranquilos. Ahora esta situación nos ha movido el tema regular. Estoy agradecido con el Consorcio que es lo que está sosteniendo al fútbol peruano a pesar que no está activo, es el único ingreso fijo que tenemos. Boys no es solo el plantel de jugadores, el comando técnico, va mucho más allá porque está reservas, menores, la parte administrativa, es mucho más amplio de lo que se ve en televisión, que es el equipo principal", señaló Johan Vásquez a 'Hora Punta' de Ovación.

"Me imagino que la deuda va a pasar para el siguiente año porque va a ser muy complicado afrontarlo, nosotros teníamos cuotas muy elevadas en la deuda concursal. Ahora cambió totalmente el escenario, queremos darle tranquilidad al plantel y a la institución adaptándonos a un porcentaje que estamos tratando que no sea muy importante. La propuesta es que todos nos podamos acomodar con este único ingreso que tenemos ahora".", agregó el directivo de Sport Boys.

Acto seguido, Johan Vásquez reveló la situación con los auspiciadores de Sport Boys. "No podemos ser insensibles con la coyuntura y presionar porque igual no va a haber respuesta. Esperamos por el bien de todos que puedan tener una recuperación bastante rápida", indicó.

Asimismo, comentó el cobro del dinero de la Conmebol. "Ingresó y de inmediato fue a las cuentas del plantel que venía esperando un buen tiempo y ahora pueden estar algo más tranquilos", explicó Johan Vásquez.

Finalmente el Administrador confirmó que habrá reducción de sueldos. "Ya hemos conversado sobre lo que se puede venir en abril, poder aterrizar las cosas y ver cómo podemos empujar hacia el mismo lado la institución. Más que una propuesta hemos presentado lo que podemos ofrecer sin necesidad de sacar gente porque eso no queremos, lo que podemos llegar es al 65% y si va ingresando o vamos viendo algunas posibilidades de generar recursos eso irá para los trabajadores y jugadores", sentenció la máxima autoridad de Sport Boys.