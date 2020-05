Presidente de Coopsol se opone al regreso del fútbol profesional: "No juguemos con la muerte"

El anuncio del presidente Martín Vizcarra alegró a la gran mayoría de hinchas, jugadores, entrenadores y trabajadores de la industria futbolística del Perú.

Sin embargo, también existen personas que no están de acuerdo con el reinicio del fútbol por temor al COVID-19. Uno de ellos es el presidente del Deportivo Coopsol de la Liga 2, quien expresó su preocupación en las redes sociales.

"Es absolutamente imposible y muy peligroso que los jugadores de fútbol pueden iniciar entrenamientos, el solo hecho de ir a entrenar utilizando buses y colectivos todos los días producirá de todas maneras el contagio del virus, ningún jugador puede arriesgar su vida.

Hoy falleció un trabajador de nuestro grupo empresarial víctima del virus, no permitiré que ninguno más fallezca. @Dep_Coopsol no pondrá en riesgo a ningún jugador, el virus ya está en todos lados, no podemos jugar con la vida de las personas, más seriedad.

Solo la demagogia puede concebir que los jugadores de fútbol puedan entrenar hoy en el Peru, ningún protocolo sirve, salvo que estén confinados mañana, tarde y noche en un solo lugar y sin salir, hecho que es inconcebible, @TuFPF se equivoca y produce falsas expectativas.

Insto a mis colegas presidentes de los clubes de @ADFP_Peru y @adfp_sd analizar con mucho cuidado el promovido inicio de entrenamientos de sus jugadores, la muerte ronda nuestras casas, no juguemos con ella, una vida vale mucho más que cualquier entusiasmo electorero.

El día que vean fallecer a un ser querido víctima del virus, se darán cuenta que el único protocolo que vale hoy es no salir de casa, no se trata de gestión o buena fe, hoy en el Peru, solo la vacuna y un milagro nos salvará del contagio, cuál es la razón de arriesgar la vida", manifestó Ames en su cuenta de Twitter.

El ex candidato a la presidencia de la FPF pidió "mas seriedad a las autoridades". Cabe señalar que Deportivo Coopsol dio por finalizados los contratos de jugadores y comando técnico por la crisis económica provocada por el Coronavirus.

Fuentes del "Submarino" indicaron a LÍBERO que Freddy Ames no quiere la vuelta del fútbol peruano porque la institución no tiene la capacidad económica para solventar la planilla del primer equipo durante la temporada 2020.