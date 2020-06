Líbero TV: "¿Por qué Gregorio Pérez dejó Universitario? [VIDEO]

Universitario, mediante un comunicado publicado en Twitter por la administración concursal de Carlos Moreno, anunció la rescisión de contrato por mutuo acuerdo con Gregorio Pérez y miembros de su comando técnico.

“El Club Universitario de Deportes comunica que, debido a la normatividad laboral vigente, implementada por el Poder Ejecutivo en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, se ve imposibilitado de seguir contando con los servicios de los señores Gregorio Pérez, Edgardo Adinolfi y Daniel Curbelo. Debido a ello, el Club y los mencionados profesionales han decidido, por mutuo acuerdo, resolver los respectivos contratos que los unían”, refiere la misiva.

Esta noticia tomó por sorpresa a todos, sin embargo, Líbero fue el primer medio en tocar la noticia. Desde el día lunes, se informó sobre la posibilidad que Gregorio Pérez deje el mando de la institución crema, hecho que el día de hoy terminó por confirmarse.

"Desde el día lunes, Líbero en su edición impresa y digital, informó acerca de que Gregorio Pérez dejaría de ser entrenador de Universitario. Incluso, se ha manifestado la posibilidad de que Ángel Comizzo lo sustituya en el cargo, aunque esta opción aún no está confirmada", expresó Carlos Salinas en Líbero Tv.

"En poquísimos meses, Gregorio Pérez dejó una grata impresión. Además de ser un gran profesional y una gran persona, siempre se manejó con respeto hacia los periodistas", agregó.

Milagros Crisanto lamentó la salida del estratega uruguayo, quien dentro del poco tiempo que se mantuvo en la institución de Ate marcó diferencias en beneficio del fútbol peruano.

"Es lamentable la noticia (sobre la salida de Gregorio Pérez). No solo los hinchas de Universitario, que se habían identificado con Gregorio Pérez, sino a los que seguimos el fútbol peruano. Porque fue un técnico que le aportó mucho", acotó.

"Muy respetado. Creo que Gregorio Pérez nos dejó una gran lección por su paso en el fútbol peruano y eso es lamentable. Aún es más lamentable lo que está pasando en Universitario. Después de esto, se ha generado una ola de críticas hacia la administración de Carlos Moreno a través de las redes sociales. Muchos de los hinchas se preguntan ¿qué pasó?", agregó.

Finalmente, remarcó que el hecho de su vulnerabilidad (por el posible contagio del coronavirus) fue tomado como pretexto para prescindir de sus servicios.

"Siento que la administración se lavó las manos y dijo 'no me voy a meter en un riesgo por lo que le podría pasar a Gregorio Pérez (por el tema de la pandemia del coronavirus)'. No estoy en este momento con la posibilidad de hacerse responsable y decidieron, de alguna manera, cortar el contrato justificando esta decisión al informe del médico, del dr. Núñez", concluyó.